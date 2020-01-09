Канада подтвердила, что украинский самолёт был сбит иранской ракетой

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо подтвердил, что украинский Boeing в Тегеране был сбит иранской ракетой «земля — воздух».

По его словам, информацию он получил от союзников и канадской разведки, пишет RT со ссылкой CBC.

Ранее СМИ сообщили, что самолет «Международных авиалиний Украины», разбившийся в Иране, был сбит иранской ракетой, выпущенной из зенитно-ракетного комплекса «Тор» (разработан в России). В Пентагоне считают, что это произошло по ошибке.