В ночь с 10 на 11 января в России можно будет увидеть затмение Луны

На территории России в ночь с 10 на 11 января можно будет увидеть полутеневое затмение Луны.

Данное являение будет продолжаться 4 часа 4 минуты — с 20:08 мск 10 января до 00:12 мск 11 января. Момент максимальной фазы, когда Луна почти полностью погрузится в земную полутень, наступит в 22:10 мск, сообщается на сайте Московского планетария.

Всего в 2020 году естественный спутник Земли будет заходить в полутень планеты четыре раза. 10 января произойдет самое глубокое из теневых затмений — 0,92 лунного диаметра.

Ранее в начале января жители Земли могли увидеть первый «звездный дождь» в 2020 году.