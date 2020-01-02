Завтра жители Земли увидят первый «звездный дождь» в 2020 году

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Жители северного полушария земли смогут увидеть пик метеорного потока Квадрантиды.

По данным астрономов, 3 января луна пройдет фазу первой четверти. Для широты Москвы заход спутника Земли произойдет 4 января 01.20, передает «РИА Новости». Тогда и будет виден метеорный поток.

Также 10 января на территории России можно будет увидеть полутеневое лунное затмение — явление, когда Луна проходит область полутени Земли, но не входит в тень нашей планеты. Яркость спутника на это время снижается. В 2020 году это явление произойдет три раза: 10 января, 5 июля и 30 ноября.