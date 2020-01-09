Президент Абхазии отверг предложение протестующих о его отставке

Президент Абхазии Рауль Хаджимба отверг просьбу протестующих уйти в отставку на фоне беспорядков в центре Сухуми.

«Передали президенту ситуацию и просьбу митингующих уйти в отставку и провести новые выборы. Президент ответил, что не готов пока такое решение принять. Нужно время думать над тем, как разрядить ситуацию», — сообщил на совещании в парламенте депутат Леонид Чамагуа.



Другой депутат Алхас Джинджолия отметил, что «предлагалось всем сторонам сесть за стол переговоров» и «президент готов к любым переговорам», пишет ТАСС.

Ранее в Абхазии сторонники оппозиции взяли штурмом здание администрации президента в Сухуми. Их действия уже назвали попыткой государственного переворота.