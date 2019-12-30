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Резиденты ТОСЭР Челнов инвестировали в экономику города более 15 млрд рублей

21:58, 30.12.2019
Резиденты ТОСЭР Челнов инвестировали в экономику города более 15 млрд рублей
Фото: realnoevremya.ru Сергей Афанасьев

Резиденты ТОСЭР Челнов на сегодняшний день инвестировали в экономику города более 15 млрд рублей и создали более 5 тыс рабочих мест.

За время своей работы челнинская ТОСЭР во все уровни бюджета и во внебюджетные фонды перечислила более 4 млрд рублей налогов и отчислений, передает «Татар-информ».

Ранее сообщалось, что резиденты ТОСЭР Челнов в сумме создали 5 196 высококвалифицированных новых рабочих мест.

Бизнес Татарстан
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