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В топ-10 влиятельных людей Башкирии вошли два силовика

10:11, 09.01.2020 1
В топ-10 влиятельных людей Башкирии вошли два силовика
Фото: realnoevremya.ru

В рейтинге 100 самых влиятельных людей Башкирии по версии «Реального времени» в первой десятке оказались два силовика — начальник УФСБ по РБ Юрий Серышев и министр внутренних дел по РБ Роман Деев.

Помимо проверок в Башгосуниверситете, после которых уволились несколько проректоров, и дела бывшего вице-премьера республики Евгения Гурьева, в декабре 2019 года сотрудники спецслужб задержали директора департамента экономического развития аппарата правительства Башкирии Ильнура Абсалямова, подозреваемого в получении взятки в 3 млн рублей.

Первое место в рейтинге «Реального времени» досталось главе республики Радию Хабирову. На втором месте по-прежнему удерживается руководитель администрации главы РБ Александр Сидякин. Замкнул тройку лидеров первый заместитель премьер-министра правительства РБ Андрей Назаров.

Подробнее о рейтинге административной и деловой элиты Башкирии — в материале «Реального времени».

ОбществоВластьАналитика Башкортостан
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  • Анонимно 10:15
    Какая неожиданность!
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