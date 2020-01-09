В топ-10 влиятельных людей Башкирии вошли два силовика

В рейтинге 100 самых влиятельных людей Башкирии по версии «Реального времени» в первой десятке оказались два силовика — начальник УФСБ по РБ Юрий Серышев и министр внутренних дел по РБ Роман Деев.

Помимо проверок в Башгосуниверситете, после которых уволились несколько проректоров, и дела бывшего вице-премьера республики Евгения Гурьева, в декабре 2019 года сотрудники спецслужб задержали директора департамента экономического развития аппарата правительства Башкирии Ильнура Абсалямова, подозреваемого в получении взятки в 3 млн рублей.

Первое место в рейтинге «Реального времени» досталось главе республики Радию Хабирову. На втором месте по-прежнему удерживается руководитель администрации главы РБ Александр Сидякин. Замкнул тройку лидеров первый заместитель премьер-министра правительства РБ Андрей Назаров.

Подробнее о рейтинге административной и деловой элиты Башкирии — в материале «Реального времени».

