Певица Алсу записала совместную песню со своей дочерью

Певица Алсу Абрамова записала совместный трек со своей 11-летней дочерью Микеллой, финалисткой шоу «Голос.Дети 6». Запись она выложила в Instagram.

Композиция называется «К тебе» — ранее певица исполняла ее соло. «Записали с дочей дуэтный вариант. По-моему он заслуживает быть отдельным новым синглом», — прокомментировала певица в своем профиле.

В комментариях пользователи высоко оценили совместное творчество Алсу и ее дочери.

Напомним, что этим летом Алсу и ее дочь Микелла оказались в центре скандала с шоу «Голос. Дети» Победителем финала была признана Микелла Абрамова (дочь певицы Алсу). Однако позже выяснилось, что зрительские голоса за нее были накручены. Первый канал отменил результаты голосования и заново провел финал конкурса. На этот раз победителями были признаны все участники.

