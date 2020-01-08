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Певица Алсу записала совместную песню со своей дочерью

20:55, 08.01.2020
Певица Алсу записала совместную песню со своей дочерью

Певица Алсу Абрамова записала совместный трек со своей 11-летней дочерью Микеллой, финалисткой шоу «Голос.Дети 6». Запись она выложила в Instagram.

Композиция называется «К тебе» — ранее певица исполняла ее соло. «Записали с дочей дуэтный вариант. По-моему он заслуживает быть отдельным новым синглом», — прокомментировала певица в своем профиле.

В комментариях пользователи высоко оценили совместное творчество Алсу и ее дочери.

Напомним, что этим летом Алсу и ее дочь Микелла оказались в центре скандала с шоу «Голос. Дети» Победителем финала была признана Микелла Абрамова (дочь певицы Алсу). Однако позже выяснилось, что зрительские голоса за нее были накручены. Первый канал отменил результаты голосования и заново провел финал конкурса. На этот раз победителями были признаны все участники.

Общество Татарстан
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