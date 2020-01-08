В Елабуге прошла лыжная гонка в память о трагически погибшего топ-менеджере «Эссен Продакшн» Виталия Дерягина

«Эссен Продакшн АГ» совместно с Федерацией лыжных гонок и биатлона Республики Татарстан организовали в Елабуге лыжную гонку памяти трагически погибшего топ-менеджера «Эссен Продакшн» Виталия Дерягина

Гонка прошла 5 января на лыжероллерной трассе в Танайском лесу. Мероприятие было организовано «Эссен Продакшн» в сотрудничестве с Федерацией лыжных гонок и биатлона Республики Татарстан.



Собравшихся в этот день поприветствовали заместитель руководителя райисполкома по социальным вопросам Галина Калашникова, председатель регионального отделения Российского любительского лыжного союза Мансур Ахмадиев и заместителем генерального директора по корпоративной политике в АО «Эссен Продакшн АГ» Ильшат Шаймуратов.

Забег, в котором приняли участие 86 зарегистрированных лыжников, начали с минуты молчания. Всего в ходе лыжной гонки было проведено 5 забегов. Мужчинам предстояло преодолеть два больших круга, женщинам — один.

Соревнования проходили в разных возрастных категориях. Первые места в гонке заняли: Галимуллина Ания г. Казань (в группе Женщины 60 лет и старше), Веселкова Елена г. Альметьевск (в группе Женщины 50-59 лет), Валеева Рамиля г. Набережные Челны (в группе Женщины 40-49 лет), Морковкина Анна г. Елабуга (в группе Женщины до 39 лет). Среди мужчин первые места завоевали Малков Михаил г. Елабуга (в группе Мужчины 50-59 лет), Комендантов Михаил г. Заинск (в группе Мужчины 40-49 лет), Валеев Камиль г. Набережные Челны (в группе Мужчины до 39 лет). Победители получили денежные призы и почётные грамоты.

Забег проводился в вечернее время. Это стало возможным благодаря реализации совместного проекта благотворительного фонда «Махеевъ» и ОАО «Сетевая компания». Вклад благотворительного фонда «Махеев» в оснащение лыжероллерной трассы составил более 3,5 млн.рублей. Протяженность трассы на территории заповедного Танаевского леса, входящего в состав национального парка «Нижняя Кама», более 5-ти километров. Установлено 150 фонарей. Освещение обеспечено до 12 часов вечера. Освещены все дистанции. Каждый может выбрать круг по силам. И теперь лыжероллерная трасса одно из любимых мест для прогулок и проведения спортивного досуга елабужан.

Гонка была проведена в честь Виталия Дерягина — заместителя генерального директора по закупкам «Эссен Продакшн АГ». Виталий — профессиональный спортсмен, мастер спорта по лыжному спорту, закончил Камский государственный институт физической культуры. Ежегодно принимал участие в лыжных забегах, спортивных велогонках, неоднократно покорял Эльбрус.

Будучи депутатом Елабужского горсовета третьего созыва, активно участвовал в благотворительных акциях фонда «Махеевъ», был куратором проекта «Инициатива Елабуги».

Дерягин более 17 лет отдал работе в АО «Эссен Продакшн АГ», где вырос от экспедитора до заместителя генерального директора по закупкам. Спортивный азарт и целеустремленность принесли компании тысячи коммерчески выгодных сделок и правильных решений.

В августе 2018 года был награжден почетной грамотой министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан за многолетний плодотворный труд и личный вклад в развитие промышленного комплекса.

Он ушел из жизни летом этого года в Финляндии во время участия в триатлоне IRONMAN.