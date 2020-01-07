В Татарстане на пожаре в частном доме погибла пожилая женщина

В Заинском районе Татарстана на пожаре в частном доме погибла пожилая женщина.

ЧП произошло в селе Кадырово. Сообщение о случившемся поступило в экстренные службы в 13:00.

Пожарные, которые прибыли на место происшествия, установили, что огонь полностью охватил бревенчатый дом. В 13:36 огнеборцы ликвидировали пожар.



Во время разборов завалов сгоревшего дома они обнаружили тело 85-летней женщины. Площадь пожара составила 25 кв. метров. Причины трагедии предстоит установить, передает «Татар-информ».

Ранее сообщалось, что на пожаре в поселке Нагорном погибли два человека.