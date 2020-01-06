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В поселке Нагорном на пожаре погибли два человека

11:27, 06.01.2020
В поселке Нагорном на пожаре погибли два человека
Фото: пресс-служба МЧС по РТ

В поселке Нагорном на пожаре в частном доме погибли два человека.

Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы в 21:43 5 января. По прибытию пожарных выяснилось, что горит бревенчатый дом размером 6х10 метров.

Позже спасатели обнаружили тела двух людей — мужчины и женщины, их личности предстоит установить.

Причины пожара выясняются, сообщили в пресс-службе МЧС по РТ.

Ранее сообщалось, что в Бугульме стажер полиции спас человека на пожаре.

ОбществоПроисшествия Татарстан
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