В поселке Нагорном на пожаре погибли два человека
В поселке Нагорном на пожаре в частном доме погибли два человека.
Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы в 21:43 5 января. По прибытию пожарных выяснилось, что горит бревенчатый дом размером 6х10 метров.
Позже спасатели обнаружили тела двух людей — мужчины и женщины, их личности предстоит установить.
Причины пожара выясняются, сообщили в пресс-службе МЧС по РТ.
Ранее сообщалось, что в Бугульме стажер полиции спас человека на пожаре.
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