Патриарх Кирилл раскритиковал законопроект о домашнем насилии

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прокомментировал законопроект о домашнем насилии.

По его мнению, любое вторжение извне в семейные отношения несет в себе очень большие негативные последствия. Он отметил, что само понятие «семейно-бытовое насилие» есть «нечто заимствованное со стороны, из-за рубежа».

«Принятие соответствующих законов в зарубежных странах, видимо, создает в сознании наших законодателей некую зависимость от этих иностранных новаций, желание привести наши российские законы в соответствие с тем, что существует в других странах. Моя точка зрения такова: в первую очередь мы должны защищать семью. Всякое вторжение извне в семейные отношения несет в себе очень большие негативные последствия», — сказал патриарх в интервью телеканалу «Россия 1» (цитата по «РИА Новости»).

Также он отметил, что в советское время было нечто подобное, когда существовали различные домовые комитеты, партийные организации, и «было активное участие участковых».

Ранее сообщалось, что законопроект о профилактике домашнего насилия перепишут после обработки отзывов и предложений. Сейчас ведется обработка отзывов.

