Проект закона о семейном насилии будет переписан

Законопроект о профилактике домашнего насилия перепишут после обработки отзывов и предложений. Сейчас ведется обработка отзывов.

Об изменениях в законопроекте рассказала зампред комитета Совфеда по социальной политике Инна Святенко. По ее словам, законопроект выставлялся на сайт именно ради получения обратной связи.

«Отзывы мы еще не обработали, потому что они еще поступают. Изменения [в законопроекте] однозначно будут. Конечно, для этого же все и делали, выставляли на сайте», — цитирует слова Святенко ТАСС.

Сейчас под законопроектом о профилактике домашнего насилия россияне оставили почти 10,5 тыс. комментариев. Оставить свой отзыв можно до 15 декабря.

Ранее Совет Федерации опубликовал проект нашумевшего закона о домашнем насилии. Документ разработали сенаторы и депутаты Госдумы. Согласно проекту, главными новациями стали возможность запрета на приближение к жертве насилия и возможность обязать виновного съехать от его жертв. Помимо этого, суд может запретить нарушителю узнавать, где находится пострадавший.