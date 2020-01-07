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Сегодня в Татарстане небольшой снег и до -9

08:45, 07.01.2020
Сегодня в Татарстане небольшой снег и до -9
Фото: tatarmeteo.ru

Во вторник, 7 декабря, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Местами небольшой снег.

Ветер юго-восточный умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха составит от -4°С до -9°С. В Казани прогнозируется от -4°С до -6°С. В Набережных Челнах столбик термометра будет колебаться от -4°С до -7°С.

Ранее МЧС Татарстана предупредило о тумане.

Общество Татарстан
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