Сегодня в Татарстане небольшой снег и до -9

Во вторник, 7 декабря, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Местами небольшой снег.

Ветер юго-восточный умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха составит от -4°С до -9°С. В Казани прогнозируется от -4°С до -6°С. В Набережных Челнах столбик термометра будет колебаться от -4°С до -7°С.



Ранее МЧС Татарстана предупредило о тумане.