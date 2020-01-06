МЧС Татарстана предупредило о надвигающемся тумане
В МЧС Татарстана предупредили жителей республики об ухудшении погодных условии.
Так, по данным Гидрометцентра Татарстана, с 22:00 6 января до 9:00 7 января на территории республики ожидается туман.
В МЧС РТ напомнили, что туман представляет серьезную опасность всем участникам дорожного движения. Водителям рекомендуется по возможности отказаться от дальних поездок, избегать внезапных торможений.
Пешеходам следует пересекать улицу в месте обозначенного пешеходного перехода, прикрепить на одежду светоотражающие элементы, любителям активного отдыха рекомендуется иметь при себе исправные средства связи, приборы навигации, сообщает пресс-служба МЧС по РТ.Общество Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым