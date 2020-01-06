Стажер полиции спас человека на пожаре в Бугульме

Фото: пресс-служба МВД по РТ

В Бугульме стажер полиции спас человека на пожаре.

Стажер ОМВД России по Бугульминскому району Игорь Малыхин возвращался домой после суточного дежурства, когда заметил дым, идущий из окна частного дома. Молодой человек поспешил на помощь.

Будущий полицейский забежал в дом и обнаружил там мужчину, находившегося в беспомощном состоянии. Малыхин вытащил его на безопасное расстояние, после чего вызвал экстренные службы.

В настоящее время жизни мужчины ничего не угрожает, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Ранее сообщалось, что 31-летний мужчина был госпитализирован с ожогами, которые он получил, пытаясь потушить пожар в дачном домике.

