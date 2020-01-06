Роспотребнадзор назвал самые опасные блюда в ресторанах

Роспотребнадзор рассказал о наиболее опасных блюдах в местах общественного питания. В список вошли многокомпонентные салаты (в первую очередь с майонезом и сметаной), пирожные и торты с кремом, шаурма, котлеты, мясные рулеты, паштеты, студень.

«Бактерии и вирусы могут находиться и на поверхности плохо промытых фруктов и овощей. С едой могут передаваться возбудители сальмонеллезов, кампилобактериозов, иерсиниозов, дизентерии, норовирусной и ротавирусной инфекций, вирусного гепатита А», — сообщили в ведомстве.

Там отметили, что при возникновении симптомов отправления необходимо в первую очередь обратиться к врачу для квалифицированной помощи и медицинского заключения, которое поможет доказать причинно-следственную связь между ужином в ресторане и отравлением. Кроме того, необходимо сохранить чек из ресторана, найти свидетелей инцидента и написать претензию владельцу заведения.

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