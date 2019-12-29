Россиянам рассказали, как пережить новогоднее застолье без последствий для здоровья

Чтобы новогодние праздники и застолье не принесли неприятных последствий для здоровья, главный внештатный специалист-диетолог Министерства здравоохранения РФ Виктор Тутельян посоветовал устроить разгрузочный день после праздничной ночи.

«1—2 января после обильного приема пищи можно сделать разгрузочный стол. Например, кисломолочный — кефир, йогурт без сахара, простокваша, или фруктовый, овощной». Тутельян отметил, что также «хорошо заняться физической активностью», причем не обязательно «серьезным спортом», подойдет любая физическая активность, в том числе прогулка или плавание», — цитирует диетолога ТАСС.

Чтобы не объедаться, специалист рекомендует есть из небольшой тарелки и налегать на овощи и фрукты. При этом за новогодний стол не стоит садиться голодным, необходимо перекусывать в течение дня, чтобы оставался легкий голод, но при этом не разыгрался зверский аппетит.

Ранее сообщалось, что приготовить традиционный салат оливье в России стало дороже.