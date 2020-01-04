Татарстан занял второе место в ПФО по уровню зарплаты

Татарстан занял второе место в Приволжском федеральном округе после Пермского края по уровню оплаты труда. По итогам января — октября 2019 года заработная плата в РТ выросла почти на 6%, до 36 357 рублей.

«Для нас по-прежнему остается актуальным вопрос дисбаланса заработной платы по отраслям. В сельском хозяйстве, к сожалению, низкие заработные платы. По прошлому году здесь средняя заработная плата выросла на 8,9%, но тем не менее уровень средней платы в отрасли составляет 23,5 тысячи рублей», — сообщила на встрече с журналистами министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

По ее словам, больше всего долгов по зарплате у КЗСК — на предприятие приходится около 65% долга, пишет «Татар-Информ».

Ранее сообщалось, что предприятие в Мензелинском районе погасило более 2,5 млн рублей долгов по зарплате.