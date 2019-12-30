Предприятие в Мензелинском районе погасило более 2,5 млн рублей долгов по зарплате
Предприятие ООО «Чулман» в Мензелинском районе Татарстана частично погасило задолженность по заработной плате.
Компания выплатила 2,5 млн рублей ста своим работникам.
Кроме этого, перед Новым годом выплатило долги по зарплате предприятие в Апастовском районе. Долг на общую сумму 29,8 тыс. рублей перед одним работником выплатило ООО «Кайнар Икмэк», передает пресс-служба Минтруда РТ.
Ранее сообщалось, что Бугульминское предприятие ООО «Племрепродукт» выплатило своим сотрудникам долги по зарплате на сумму более 1,3 млн рублей.
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