Единая лига ВТБ. УНИКС дома обыграл «Автодор»
УНИКС в матче регулярного первенства Единой лиги ВТБ дома обыграл саратовский «Автодор» (86:83).
По ходу встречи казанцы уступали сопернику в 20 очков. Решающий бросок за 21,3 секунды до финальной сирены произвел капитан УНИКСа Джамар Смит.
Самым результативным игроком в составе казанцев стал центровой Алекс Тайюс, набравший 27 очков.
УНИКС (Казань) — «Автодор» (Саратов) — 86:83 (11:25, 24:23, 25:11, 26:24),
УНИКС: Алекс Таюс (27 + 8 подборов), Джамар Смит (19 + 6 подборов), Джордан Теодор (9 + 5 подборов + 8 передач),
«Автодор»: Маркел Старкс (24 + 6 передач), Элджин Кук (20 + 9 подборов), Айзея Хикс (14 + 7 подборов).
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