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В Башкирии скончался мужчина из-за травм, полученных в батутном центре

20:35, 04.01.2020
В Башкирии скончался мужчина из-за травм, полученных в батутном центре
Фото: sledcom.ru

Следственный комитет проводит проверку по факту гибели жителя Стерлитамака, который был госпитализирован в городскую больницу после получения травм в батутном центре.

На данный момент назначена судебно-медицинская экспертиза, которая уточнит причину смерти, пишет «РИА Новости» со ссылкой на СУ СК РФ по Башкирии.

Инцидент произошел в конце декабря 2019 года в батутном центре ТЦ «Сити Молл» Стерлитамака. Мужчина получил травмы, катаясь на батутах.

Общество
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