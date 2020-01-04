В Башкирии скончался мужчина из-за травм, полученных в батутном центре

Следственный комитет проводит проверку по факту гибели жителя Стерлитамака, который был госпитализирован в городскую больницу после получения травм в батутном центре.

На данный момент назначена судебно-медицинская экспертиза, которая уточнит причину смерти, пишет «РИА Новости» со ссылкой на СУ СК РФ по Башкирии.

Инцидент произошел в конце декабря 2019 года в батутном центре ТЦ «Сити Молл» Стерлитамака. Мужчина получил травмы, катаясь на батутах.