Путин назвал одну из главных тем послания Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин в работе над посланием Федеральному собранию уделяет особое внимание вопросу повышения уровня доходов граждан.

Он уточнил, что имеет в виду «вопросы, связанные с преодолением застоя в сфере доходов граждан, со снижением количества людей, живущих на уровне минимального размера оплаты труда, с преодолением бедности».

«Нас беспокоит, меня очень беспокоит то, что произошла стагнация в реальных доходах населения», — цитирует Путина ТАСС.

Ранее стало известно, что Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному собранию 15 января.