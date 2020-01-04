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Путин назвал одну из главных тем послания Федеральному собранию

14:46, 04.01.2020
Путин назвал одну из главных тем послания Федеральному собранию
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин в работе над посланием Федеральному собранию уделяет особое внимание вопросу повышения уровня доходов граждан.

Он уточнил, что имеет в виду «вопросы, связанные с преодолением застоя в сфере доходов граждан, со снижением количества людей, живущих на уровне минимального размера оплаты труда, с преодолением бедности».

«Нас беспокоит, меня очень беспокоит то, что произошла стагнация в реальных доходах населения», — цитирует Путина ТАСС.

Ранее стало известно, что Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному собранию 15 января.

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