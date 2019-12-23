Названа дата обращения Путина к Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному собранию 15 января, об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он уточнил, что работа над посланием уже ведется, передают «Известия».

В прошлый раз Владимир Путин выступал с посланием 20 февраля. Традиционная пресс-конференция главы страны состоялась 19 декабря. Он ответил на актуальные вопросы по социальным, политическим, экономическим темам.