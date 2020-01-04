За 2 года от гражданства России отказались 28 человек

За последние 2 года от российского гражданства отказались 28 человек — 18 человек в 2018 году и 10 человек в 2019 году.

В пресс-центре МВД России отметили, что рассмотрение заявлений о выходе из гражданства России, поданных людьми, проживающими на территории других государств, относится к компетенции Министерства иностранных дел России или дипломатических представительств и консульств России, находящихся за пределами страны, пишет ТАСС.

Ранее татарстанский велогонщик, уроженец Набережных Челнов, Ильнур Закарин сообщил, что может сменить гражданство, если его не допустят к Олимпиаде-2020 в Токио. Подробнее — в материале «Реального времени».