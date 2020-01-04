В Казани парень убил подругу и рассказал об этом своей матери

В Казани местный житель убил подругу и сообщил матери о случившемся.

Женщина утром 2 января сообщила на единый номер вызова экстренных служб 112, что ее сын позвонил и рассказал о ссоре со своей возлюбленной, после которой он ее избил до смерти, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по РТ.

Экипаж вневедомственной охраны по прибытию на место трагедии обнаружил в квартире тело 23-летней девушки. 28-летнего мужчину задержали и передали полицейским. Было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего».