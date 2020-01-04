Microsoft объявил дату прекращения поддержки Windows 7

14 января корпорация Microsoft прекратит техническую поддержку и обновление программного обеспечения (ПО) операционной системы Windows 7. Для корпоративных пользователей поддержка продлится до января 2023 года.

При этом в компании отметили, что компьютеры на Windows 7 не перестанут работать. Однако пользователи системы перестанут получать обновления и исправления системы безопасности, что повышает угрозу вирусов и вредоносного ПО.

Напомним, Windows 7 вышла 22 октября 2009 года.

Ранее Microsoft представил новую дизайн-концепцию операционной системы Windows 10.