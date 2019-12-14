Microsoft показала новый логотип и иконки Windows 10

Фото: microsoft

Компания Microsoft представила новую дизайн-концепцию операционной системы Windows 10.

В презентации представлены около 100 обновленных логотипов сервисов Microsoft — Word, Excel, Power Point и т. д. Дизайнеры перерисовали логотипы, продолжая принятую в 2017 году концепцию Fluent Design, согласно которой они имеют объемную, а не плоскую форму, сообщили в Microsoft.

В одном из слайдов нашли новый логотип самой операционной системы. Судя по изображению, разделяющий сегменты флага белый крест теперь находится под небольшим углом.

Пока неизвестно, когда новый дизайн появится на ОС.

Ранее Microsoft впервые за 25 лет обновил клавиатуру.