Соцсети: В Татарстане произошел еще один пожар из-за запущенного фейерверка

Фото: соцсети

Накануне вечером в поселке Куюки произошел пожар в частном доме. По словам очевидцев, огонь разгорелся из-за неправильно запущенной пиротехники.

Видеозапись с места опубликована в соцсетях. На кадрах видно, что огнем объято не менее двух строений. По неподтвержденным данным, сгорели дом и баня. За кадром очевидцы рассуждают, как лучше упасть сгоревшей дотла крыше.

В комментариях к записи пользователи разделились во мнении. Одни считают, что одних мер по запрещению запуска салютов в неустановленных местах мало и необходимо запретить продажу. Вторые пишут, что полный запрет — слишком кардинальная мера.

«Надо запретить вообще продажу этих салютов.На каждом углу продают, покупают все, даже дети. А потом страдают люди. В эти новогодние праздники живем как в 41-м , бомбят везде этими салютами. И те люди, которые их запускают рядом с домами, совсем страх потеряли, никакой ответственности не несут», — пишет Резеда Ахметова.

«Конечно! С 25 лет продавать, по паспорту и только при наличии ипотеки!», — сыронизировал пользователь Вячеслав Малышев.

Ранее в Казани произошел пожар в квартире из-за запущенной в окно пиротехники.