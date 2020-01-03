В Казани выясняют обстоятельства пожара из-за пиротехники, попавшей в окно

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В Казани дознаватели Государственного пожарного надзора выясняют обстоятельства пожара, произошедшего из-за запуска салюта в новогоднюю ночь.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ: 68-летняя хозяйка квартиры после полуночи услышала взрывы от салютов. В какой-то момент в окно квартиры, располагающейся на шестом этаже, влетело что-то, похожее на пиротехническое изделие. Мгновенно комната наполнилась дымом, огонь вспыхнул на диване, около шкафа и на тумбочке, где стоял телевизор. После этого в дверь стали стучать соседи. Женщина открыла им дверь, ее вывели из квартиры, а сами соседи начали тушить пожар.

Пожарные обнаружили между шкафом и диваном фрагмент металлического цилиндра салюта с недогоревшим порохом внутри. Сейчас проводится проверка сообщения о преступлении. Предварительная причина пожара — нарушения при использовании пиротехнических изделий.

Ранее власти Казани и МЧС предупреждали, что запуск салютов допустим только на специально отведенных площадках.