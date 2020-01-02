Казанец сообщил о пожаре из-за попавшей в окно петарды: в МЧС засомневались в правдивости

Фото: соцсети

В соцсетях появилось сообщение о пожаре в новогоднюю ночь, который произошел из-за попавшей в окно пиротехники. Фото и видео выложил в соцсети пользователь Айрат Гафеев.

Сообщается, что случай произошел на улице Адоратского, 37. На опубликованных фото и видео видно, что стеклопакет разбит, а квартира пострадала от пожара.

Казанец уверяет, что пожар произошел из-за попавшей в окно пиротехники. Тем не менее, остается неясным, что за петарда могла пробить стеклопакет.

Как прокомментировал «Реальному времени» начальник отдела по работе со СМИ МЧС по РТ Андрей Родыгин, сейчас устанавливаются точные причины возгорания. Информацию, что пожар возник из-за петарды, проверяют эксперты.

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