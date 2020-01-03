Активисты ОНФ проверят состояние жилых домов, являющихся объектами культурного наследия

Общероссийский народный фронт (ОНФ) намерен провести мониторинг объектов культурного наследия, которые входят в жилой фонд.

Сейчас в России 4% от общего числа памятников культурно-исторического значения являются жилыми домами.

«Это 5,8 тыс. зданий, находиться в которых опасно, дискомфортно, и в настоящий момент отсутствуют правовые акты, позволяющие владельцам и нанимателям квартир в таких домах надеяться на изменение условий их проживания», — передает ТАСС сообщение пресс-службы ОНФ.

Результаты проверки будут направлены в Минстрой и Минкультуры для формирования новой программы расселения жильцов.

Ранее в Чистополе стартовала акция по консервации исторических зданий, инициированная помощником президента Татарстана Олесей Балтусовой.

