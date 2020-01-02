В Татарстане ожидаются снег, гололедица и до -11°С

В четверг, 2 декабря, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. После ночной слабой метели днем сохранится небольшой снег, прогнозируют синоптики.

Ветер северо-западный с переходом на юго-западный умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха составит от -6°С до -11°С. В Казани возможно от -8°С до -10°С. В Набережных Челнах столбик термометра будет колебаться в пределах 7—11 градусов ниже ноля.