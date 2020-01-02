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В Татарстане ожидаются снег, гололедица и до -11°С

06:33, 02.01.2020
В Татарстане ожидаются снег, гололедица и до -11°С
Фото: tatarmeteo.ru

В четверг, 2 декабря, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. После ночной слабой метели днем сохранится небольшой снег, прогнозируют синоптики.

Ветер северо-западный с переходом на юго-западный умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха составит от -6°С до -11°С. В Казани возможно от -8°С до -10°С. В Набережных Челнах столбик термометра будет колебаться в пределах 7—11 градусов ниже ноля.

Общество Татарстан
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