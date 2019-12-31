Huawei нарастила продажи, несмотря на санкции США

В 2019 году объем продаж Huawei достиг 850 млрд юаней (около $120 млрд). По сравнению с прошлым годом этот показатель вырос на 18%.

Темпы роста оказались ниже, чем прогнозировали в компании, но близко к уровню предыдущего года (19,5%).

В новогоднем послании исполнительного директора Huawei Эрика Сю отмечается, что такие показатели стали возможны, «несмотря на согласованные усилия правительства США». «...Мы твердо стоим на ногах перед лицом невзгод», — цитируют «Ведомости».

Напомним, что в этом году Вашингтон ввел санкции в отношении Huawei. Власти Соединенных Штатов считают компанию виновной в промышленном шпионаже.