Google считает опасными санкции против Huawei из-за возможного появления копии Android

Руководство Google предупредило власти США об опасных последствиях внесения Huawei в черный список Минфина. IT-гигант опасается, что китайская компания запустит собственную копию операционной системы Android.

«Google считает, что приостановка сотрудничества с Huawei опасна для США из-за вероятности создания двух операционных систем Android: оригинала и ее копии», — передает Financial Times слова источника.

Газета отмечает, что главной опасностью Google видит то, что собственная ОС Huawei повысит уязвимость Android.

Напомним, что после внесения китайской компании в черный список Google лишила Huawei доступа к обновлениям мобильной операционной системы Android.