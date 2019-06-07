Google считает опасными санкции против Huawei из-за возможного появления копии Android
Руководство Google предупредило власти США об опасных последствиях внесения Huawei в черный список Минфина. IT-гигант опасается, что китайская компания запустит собственную копию операционной системы Android.
«Google считает, что приостановка сотрудничества с Huawei опасна для США из-за вероятности создания двух операционных систем Android: оригинала и ее копии», — передает Financial Times слова источника.
Газета отмечает, что главной опасностью Google видит то, что собственная ОС Huawei повысит уязвимость Android.
Напомним, что после внесения китайской компании в черный список Google лишила Huawei доступа к обновлениям мобильной операционной системы Android.ТехнологииIT
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