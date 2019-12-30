УНИКС продлил контракт Джамила Уилсона еще на один месяц

Американский форвард Джамиль Уилсон продлил контракт с УНИКСом еще на один месяц. Об этом сообщает официальный сайт казанского клуба.

Уилсон перешел в состав УНИКСа в октябре нынешнего года. Тогда сторонами был подписан двухмесячный контракт.

Американец помог казанской команде войти в топ-16 Еврокубка, набирая 3,2 очка и 3,4 подбора в среднем за матч.

Напомним, ранее стало известно, что УНИКС расстался с разыгрывающим Вангелисом Манцарисом.