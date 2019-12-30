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УНИКС продлил контракт Джамила Уилсона еще на один месяц

21:37, 30.12.2019
УНИКС продлил контракт Джамила Уилсона еще на один месяц
Фото: vk.com/unicsbasket

Американский форвард Джамиль Уилсон продлил контракт с УНИКСом еще на один месяц. Об этом сообщает официальный сайт казанского клуба.

Уилсон перешел в состав УНИКСа в октябре нынешнего года. Тогда сторонами был подписан двухмесячный контракт.

Американец помог казанской команде войти в топ-16 Еврокубка, набирая 3,2 очка и 3,4 подбора в среднем за матч.

Напомним, ранее стало известно, что УНИКС расстался с разыгрывающим Вангелисом Манцарисом.

СпортБаскетбол Татарстан
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