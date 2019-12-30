Николай Лемтюгов: «Билялетдинов был прав, я зря ушел из «Ак Барса»

Экс-нападающий «Ак Барса» Николай Лемтюгов рассказал о своем казанском периоде карьеры под руководством тренера Зинэтулы Билялетдинова.

— Вашу карьеру не обсудить и за 24-часовое интервью, но давайте немного о других клубах. Вопрос такой: из какой команды Лемтюгов зря ушел? Поторопился? Вот остался бы — и по сей день там бы круто играл?

— «Ак Барс». Да, есть такой клуб, честно признаю. У всех бывают ошибки. Уйти из Казани — большая ошибка. Я был в хорошей форме, с большими амбициями, у нас была неплохая тройка с Терещенко и Скачковым. Играли очень прилично, много забивали.

И вот меня вызывает Билялетдинов: «Николай, мне не нужны твои голы. У нас есть кому забить. Нужна твоя игра в обороне. Всегда надо играть на ноль, понимаешь? Мы не должны пропускать». Ну… Э… Я вроде и понимал: есть Морозов, Зарипов, Капанен, другие сильные игроки. Но с другой стороны, у меня была хорошая статистика в атаке.

— Зинэтула Хайдярович, ну если я бросаю шайбу, и она залетает — что делать-то? — пытался я что-то сказать.

— Коля, ты не понял. Мы сейчас собрались в моем кабинете в последний раз.

Но я не услышал Билялетдинова… Хотя должен был.

— Реально? По-моему, после такого уйти — правильное решение…

— Нет… Надо было перебороть себя. Свои амбиции. Да, порой было дико обидно — скажем, мы громим соперника 6:2. Я забиваю 2, мы звеном — 3. Зашибись, да? Нет.

Потому что в концовке наше звено пропустило гол. При 6:1! Но для Зинэтулы Хайдяровича это знак, что в концовке матча он тебя выпускать не будет. В самый важный момент ты будешь на скамейке.

Да, тяжело иногда наступать на горло собственной песне. Но ради «Ак Барса» стоило. Может, спустя 2-3 года уже я был бы тем, чьи голы нужны. Ну, серьезно. Заслужил бы такой статус. Зря ушел, в общем. Стоило послушать Билялетдинова. Он был прав, — сказал Лемтюгов.