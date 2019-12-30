Крупнейший в России независимый НПЗ объявлен банкротом

Антипинский нефтеперерабатывающий завод признан банкротом, в отношении предприятия введено конкурсное производство сроком на шесть месяцев. Такое решение принял сегодня Арбитражный суд Тюменской области.

Конкурсным управляющим назначен Константин Сичевой, пишет «Интерфакс».

Напомним, что в отношении Антипинского НПЗ — крупнейшего независимого предприятия этой отрасли в России — уже вводили процедуру наблюдения. Завод сам обратился в суд с заявлением о собственном банкротстве. При этом вскоре после подачи заявления Сбербанк — основной держатель долговых обязательств завода — получил 100% акций холдинговой компании Vikay Industrial Limited, контролирующей 80% акций АО «Антипинский НПЗ».

Добавим, что бывший гендиректор завода Геннадий Лисовиченко объявлен в розыск, бывший бенефициар завода Дмитрий Мазуров находится под арестом.