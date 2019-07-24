Объявленный в розыск экс-гендиректор Антипинского НПЗ потребовал от завода $10 млн

Бывший гендиректор Антипинского НПЗ Геннадий Лисовиченко, объявленный в розыск, через суд потребовал от завода «золотой парашют».

Иск был подан в Ленинский суд Тюмени. Бизнесмен хочет получить более $10 млн недополученных премий и еще $1,9 млн в виде штрафов и пеней за выполнение поставленных перед ним задач. В переводе на российскую валюту сумма составляет более 752 млн рублей.

Примечательно, что приказ о премировании Лисовиченко подписал себе сам за день до увольнения, пишет газета «Ведомости».

Геннадий Лисовиченко руководил заводом 14 лет — с 2004 года по ноябрь 2018 года. В мае этого года предприятие за долги перешло к Сбербанку.

Напомним, ранее Антипинский НПЗ подал заявление о мошенничестве против бывшего бенефициара предприятия, основателя и владельца «Нового потока» Дмитрия Мазурова. Также фигурантом дела является Лисовиченко.

Отмечается, что при кредитовании Антипинского НПЗ Мазуров и Лисовиченко ввели банки-кредиторы в заблуждение относительно финансового состояния предприятия, скрыв наличие крупных обязательств перед третьими лицами по поручительствам.