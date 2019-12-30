В Горкинско-Ометьевском лесу заработал 100-метровый градусник

В Казани в Горкинско-Ометьевском лесу начал работать в тестовом режиме 100-метровый термометр, размещенный на дымовой трубе котельной «Горки».

Полноценно арт-объект заработает 1 января 2020 года. Известно, что на его создание направили 5 млн рублей.

О планах превращения трубы ТЭЦ, находящейся рядом с Горкинско-Ометьевским лесом, в гигантский термометр в августе рассказала помощник президента РТ Наталия Фишман-Бекмамбетова. Идея была презентована Рустаму Минниханову и вице-премьеру РФ Виталию Мутко.

Ранее администрация Горкинско-Ометьевского леса открыла в парке снежный лабиринт. Он расположился возле культурного центра Cube.

