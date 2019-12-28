В Горкинско-Ометьевском лесу открыли снежный лабиринт
Сегодня администрация Горкинско-Ометьевского леса открыла в парке снежный лабиринт. Он расположился возле культурного центра Cube.
Ранее жители Казани пожаловались на слишком дорогой вход в Ледовую деревню, установленную рядом с главной городской елкой, которая открылась возле Центра семьи «Казан».
Напомним, что «Реальное время» подробно писало о плане праздничных мероприятий в новогодние каникулы.ОбществоИнфраструктура Татарстан
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