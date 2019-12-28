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В Горкинско-Ометьевском лесу открыли снежный лабиринт

15:49, 28.12.2019
В Горкинско-Ометьевском лесу открыли снежный лабиринт
Фото: fyntikova/instagram.com

Сегодня администрация Горкинско-Ометьевского леса открыла в парке снежный лабиринт. Он расположился возле культурного центра Cube.

Ранее жители Казани пожаловались на слишком дорогой вход в Ледовую деревню, установленную рядом с главной городской елкой, которая открылась возле Центра семьи «Казан».

Напомним, что «Реальное время» подробно писало о плане праздничных мероприятий в новогодние каникулы.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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