Аналитики рассказали о самых популярных в России японских автомобилях

По итогам ноября 2019 года самым востребованным новым японским автомобилем стал Nissan Qashqai. За указанный период было продано 2 859 таких машин.

На втором месте идет лидер продаж прошлого месяца — кроссовер Toyota RAV4, продажи которого составили 2 451 экземпляр. Тройку замыкает Toyota Camry (2 254).

В топ-10 также вошли Mitsubishi Outlander (1 961), Mazda CX-5 (1 881), Datsun on-Do (1 634), Nissan X-Trail (1 607), Toyota Land Cruiser (1 345), Nissan Terrano (1 103) и Lexus RX (774), сообщает «Автостат Инфо».



Ранее журналисты назвали модели, покинувшие российский авторынок в 2019 году. В их числе японские Nissan Juke, Nissan GT-R и Nissan Almera.