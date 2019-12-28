Журналисты назвали модели, покинувшие российский авторынок в 2019 году

Фото: Максим Платонов

В уходящем году российский автомобильный рынок покинуло немало моделей. Лидером среди марок стал Ford, закрывший почти все производства в РФ, в следствие чего покупатели лишились сразу ряда машин.

Среди них Ford Focus, Ford Kuga и еще несколько моделей. Они выпускались на предприятиях во Всеволжске и Елабуге. Теперь компания оставила только СП по производству коммерческих Ford Transit.

В списке также Fiesta, Mondeo, Ecosport и даже Explorer, пишет «Российская газета».

Покинули Россию и несколько представителей японской Nissan. С рынка исчезли Juke, Nissan GT-R и модель, разработанная для РФ — Nissan Almera.

Нет у дилеров Audi TT и Audi R8, закончились Haval H6 Coupe и Citroen C4 Spacetourer. Кроме того, полностью прекращены продажи Fiat Fullback. Пикап от Fiat не вызвал доверия у покупателей, и автомобиль был снят с производства.

Не остались в РФ также гибрид Toyota Prius и три модели корейской марки SsangYong