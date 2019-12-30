Bloomberg назвал самых разбогатевших российских миллиардеров за этот год

Самым разбогатевшим российским миллиардером в 2019 году по версии Bloomberg стал предприниматель Владимир Потанин. За год его состояние выросло на $8,5 млрд, до $28,2 млрд.

В пятерку также вошли президент «Лукойла» Вагит Алекперов (состояние выросло на $6,2 млрд, до $22,3 млрд), глава «Новатэка» Леонид Михельсон (на $5,2 млрд, до $23,8 млрд), предприниматель Геннадий Тимченко (на $4,3 млрд, до $18,2 млрд), основной акционер Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин (на $3,5 млрд, до $21,3 млрд).

В целом состояние 23 российских миллиардеров выросло за год на $52,9 млрд.

Ранее Forbes назвал миллиардеров с наибольшими потерями за 2019 год.