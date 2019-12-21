Forbes назвал миллиардеров с наибольшими потерями за 2019 год

Журнал Forbes назвал бизнесменов, лишившихся части своего состояния за уходящий год. В число лидеров вошел и самый богатый человек в мире — основатель Amazon Джефф Безос.

Лидером списка стал индийский бизнесмен Азим Премжи. За последние 12 месяцев предприниматель лишился $14,1 млрд, хотя часть этой суммы ушла на благотворительность. Его состояние сократилось до $7,2 млрд

Безос оказался на втором месте. Из-за развода он потерял $13,1 млрд. Замыкает тройку еще один бизнесмен из Индии Субхас Чандра. Акции его компании упали, и предприниматель потерял $3,4 млрд, оставшись со «скромными» $660 млн.

В топ-5 также сооснователь Uber Трэвис Каланик, потери которого оцениваются в $3,1 млрд и китайский предприниматель Ян Чжи, чье состояние упало на $3 млрд.