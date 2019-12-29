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В Татарстане к защите экологии привлекут искусственный интеллект

10:27, 29.12.2019
В Татарстане к защите экологии привлекут искусственный интеллект
Фото: Минэкологии РТ

В Минэкологии РТ рассмотрели вопросы цифровизации сферы экологии с министром цифрового развития государственного управления Айратом Хайруллиным. Стороны обсудили применение современных технологий, в том числе искусственного интеллекта и космоснимков, для сохранности природы.

Планируется, что будет создана платформа, в которую будут попадать данные из разных источников. Таким образом, будет осуществлен полный мониторинг окружающей среды и взаимодействие с коллегами из других смежных структур, передает пресс-служба Минэкологии РТ.

Ранее четыре татарстанских проекта стали победителями федерального конкурса по развитию сквозных цифровых технологий в России.

ОбществоТехнологии Татарстан
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