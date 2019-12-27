Проекты из Татарстана стали победителями в федеральном конкурсе по развитию сквозных цифровых технологий

Четыре татарстанских проекта стали победителями федерального конкурса по развитию сквозных цифровых технологий в России.

Всего российский фонд развития информационных технологий определил 13 победителей.

Так, лучшими проектами из Татарстана были признаны: проект «Цифровизация сети водоснабжения на основе технологии «Интернет вещей» ОЭЗ «Алабуга», проект «Цифровая система оперативного управления производственными процессами«ПАО «КАМАЗ», проект «Система мониторинга состояния системы оперативного дистанционного контроля системы теплоснабжения на базе сквозной технологии беспроводной связи» АО «Татэнерго» и «Цифровая платформа для контроля мест накопления отходов и управления логистикой отходов, в том числе твердых коммунальных отходов» ООО «УК «ПЖКХ».

Как отметил глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин, самое большое количество заявок было подано от Республики Татарстан — 21 из 118.