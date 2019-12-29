Каждый безработный Башкирии может безвозмездно получить 96 тысяч рублей

Жители Башкирии могут безвозмездно получить по 96 тысяч рублей. Единовременную денежную компенсацию могут получить начинающие предприниматели.

Программа поддержки начинающих предпринимателей предусматривала денежную компенсацию на первоначальные расходы в 58 тысяч рублей, сейчас сумма возросла до 96 тысяч рублей. На эти цели в бюджете региона предусмотрен 61 млн рублей.

Получить субсидию может любой безработный, состоящий на учете в службе занятости. Для этого нужно разработать бизнес-план и защитить его перед экспертами. Дополнительно комиссия компенсирует затраты на оформление документов в случае одобрения проектов, сообщает ufatime.ru.

Ранее сообщалось, что вместо башкирского проекта по цифровизации ЖКХ субсидии получат проекты из Татарстана.