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Каждый безработный Башкирии может безвозмездно получить 96 тысяч рублей

09:49, 29.12.2019
Каждый безработный Башкирии может безвозмездно получить 96 тысяч рублей
Фото: pexels.com

Жители Башкирии могут безвозмездно получить по 96 тысяч рублей. Единовременную денежную компенсацию могут получить начинающие предприниматели.

Программа поддержки начинающих предпринимателей предусматривала денежную компенсацию на первоначальные расходы в 58 тысяч рублей, сейчас сумма возросла до 96 тысяч рублей. На эти цели в бюджете региона предусмотрен 61 млн рублей.

Получить субсидию может любой безработный, состоящий на учете в службе занятости. Для этого нужно разработать бизнес-план и защитить его перед экспертами. Дополнительно комиссия компенсирует затраты на оформление документов в случае одобрения проектов, сообщает ufatime.ru.

Ранее сообщалось, что вместо башкирского проекта по цифровизации ЖКХ субсидии получат проекты из Татарстана.

Общество Башкортостан
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