Вместо башкирского проекта по цифровизации ЖКХ субсидии получат проекты из Татарстана

Проект «Башкоммунприбор» по внедрению технологий в сфере ЖКХ не получил федеральной поддержки.

Предприятие намеревалось создать систему, которая позволила бы внедрить интеллектуальные сервисы и инструменты анализа больших данных в работу организаций жилищно-коммунального комплекса «Умный город». Предполагалось, что проект поможет существенно снизить расходы жителей республики на коммунальные расходы.

Генеральный директор «Башкоммунприбора» Ренат Насыров ранее сообщал, что компания планировала привлечь на этот проект федеральную субсидию, которая позволила бы покрыть до 50% затрат, передает «Коммерсант». Проект направили главе республики Радию Хабирову и в Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ) при правительстве РФ, который выразил заинтересованность в проекте.

Однако вместо проекта из Башкирии фонд поддержал программы из Татарстана.

Напомним, ОЭЗ ППТ «Алабуга» получит субсидию в размере 34,08 млн руб. на цифровизацию сети водоснабжения с помощью технологии беспроводной связи LPWAN (NB-IoT). Проекту системы мониторинга состояния системы оперативного дистанционного контроля системы теплоснабжения на базе сквозной технологии беспроводной связи от АО «Татэнерго» одобрена сумма 13,05 млн рублей.

Ранее сообщалось, что четыре татарстанских проекта стали победителями федерального конкурса по развитию сквозных цифровых технологий в России.