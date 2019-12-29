Самозанятым разрешили участвовать в госзакупках

Владимир Путин подписал закон, который распространяет меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) на самозанятых граждан. Самозанятым гражданам разрешили участвовать в процедуре закупок госкомпаний.

Закон предусматривает поддержку предпринимателей при участии в закупках, в том числе обязательную квоту, сокращенный срок оплаты за поставленный товар, работу, услугу и участие в программах партнерства и развития.

Приравнивание самозанятых к индивидуальным предпринимателям будет действовать временно — на период проведения эксперимента по введению налога на профессиональный доход до 2028 года. Закон действует в Татарстане, в Москве, в Московской и Калужской областях, передает ТАСС.

Ранее министр финансов Антон Силуанов сообщил, что самозанятые в 2020 году смогут претендовать на получение господдержки, существующей для малого бизнеса, в том числе на льготные кредиты и гарантии.