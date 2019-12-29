Путин подписал закон об информировании граждан о положенных льготах

Данные о положенных льготах граждан будут собраны в Единую государственную информационную систему социального обеспечения. Соответствующий документ подписал Владимир Путин.

Закон позволит обеспечить своевременное информирование о доступных социальных льготах. Узнать о выплатах можно будет через единый портал госуслуг, по телефону специальной службы или при посещении органов власти.

Ранее Общественная палата РФ по поддержке семьи, материнства и детства выяснила, что необходимые меры государственной поддержки не получают 69% семей. Из них 35% даже не знают, что им положено по закону.